لجنة الإنضباط تؤجل في الفصل في قضية تعاطي لاعب سعيدة للمنشطات

لم تفصل بعد لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم في حالة وليد عبدلي مدافع مولودية سعيدة (الرابطة الثانية) المعاقب بشكل تحفظي للاشتباه في تناوله مواد منشطة محظورة، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية اليوم الثلاثاء في موقعها الإلكتروني. وحسب الرابطة فقد "حضر اللاعب لجلسة إستماع أمس الاثنين و الملف لا زال مفتوحًا من أجل تكملة المعلومات". وفي حالة ثبوت تناول اللاعب عبدلي لمواد منشطة فهو معرض لعقوبة مدتهاأربع سنوات. وشهدت كرة القدم الجزائرية سنة 2015 موجة من حالات تناول المنشطات مست على الأقل 5 لاعبين عوقبوا لأربع سنوات هم: يوسف بلايلي (إتحاد العاصمة) وخير الدين مرزوقي (مولودية الجزائر) و رفيق بوسعيد (أمل الأربعاء) ونوفل غريسي وحسين عمروس (شبيبة سكيكدة).