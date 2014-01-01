07 فيفري 2017 28 0 خالد
الرابطة تصدر عقوبات جديدة في حق إتحاد الحراش و شباب عين الفكرون الرابطة تصدر عقوبات جديدة في حق إتحاد الحراش و شباب عين الفكرون
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الرابطة تصدر عقوبات جديدة في حق إتحاد الحراش و شباب عين الفكرون

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عاقبت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم إتحاد الحراش الناشط في الرابطة المحترفة الأولى، وشباب عين الفكرون المنافس الرابطة المحترفة الثانية، بلعب مباراة واحدة دون جمهور، حسب ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الهيئة الكروية الوطنية على موقعها الإلكتروني. وعللت لجنة الإنضباط قرارها برمي أنصار الفريقين لمقذوفات خلال لقاءي الناديين الأخيرين بملعبيهما، مضيفة بأنّه يتعيّن على إدارتي الإتحاد والشباب دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار لكل منهما.

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