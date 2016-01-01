20 جانفي 2017 1 0 خالد
برنامج الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة الأولى برنامج الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة الأولى
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برنامج الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة الأولى

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برنامج مباريات الجولة  الـ16 للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يوم غدٍ السبت:

شباب باتنة - أولمبي المدية 14:30

إتحاد الحراش - إتحاد بلعباس 15:00 بدون حضور الجمهور

نصر حسين داي - سريع غليزان 16:00

وفاق سطيف - شباب قسنيطنة 17:00 بدون حضور الجمهور 

شبيبة الساورة - دفاع تاجنانت 18:00

مباريات أجلت إلى موعد لاحق:

مولودية بجاية - إتحاد العاصمة 

مولودية وهران - شباب بلوزداد 

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل.

وتم تأجيل هذه المباريات بسبب تواجد بعض عناصر هذه الأندية ضمن المنتخبين الوطنيين، الأول والعسكري.

الترتيب               نقاط         لعب 

1. مولودية الجزائر   30         15 

2. مولودية وهران    28         15  

3. إتحاد العاصمة     26         15  

4. أولمبي المدية      25          15  

--. وفاق سطيف      25          15 

6. شبيبة الساورة     22          15  

7. إتحاد بلعباس      21          15 

--. نصر حسين داي 21          15  

9. إتحاد الحراش     19          15  

10. شباب باتنة      16          15  

--. شباب بلوزداد    16          15    

--. شبيبة القبائل      16          15   

--. دفاع تاجنانت      16          15 

14. شباب قسنطينة   14          15  

15. سريع غليزان    13          15 

16. مولودية بجاية   11          15.

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