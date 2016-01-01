المولودية تطالب بلعب الكلاسيكو على ملعب 5 جويلية

طالبت إدارة نادي مولودية الجزائر المنتمي للرابطة المحترفة الأولى بإستقبال شبيبة القبائل على ملعب 5 جويلية 1962 في العاصمة، لحساب ربع نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم المقرر يومي 31 مارس والفاتح أفريل المقبلين. وأوضح الأمين العام للنادي، مهدي عيزل، أنّ الإدارة تقدمت بطلب رسمي لاستضافة تشكيلة "الكناري" بالملعب الأولمبي. وصرّح عيزل: "بما أنّ الأمر يتعلق بمباراة كلاسيكو فمن المنتضر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، قدمنا طلبًا للعب على ميدان 5 جويلية بدلًا من بولوغين وذلك للسماح لأكبر عدد من المناصرين بالحضور". وتوّج المولودية، الّذي يستقبل منافسيه على ملعب بولوغين، بالطبعة الأخيرة للكأس بعدما تغلب على نصر حسين داي (1-0) في النهائي.