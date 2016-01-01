شباب بلوزداد يتعاقد مع كريم عريبي مهاجم شباب باتنة

أبرمت إدارة شباب بلوزداد صفقتها الرابعة في سوق التحويلات الشتوية بالتعاقد مع كريم عريبي، مهاجم شباب باتنة، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى النادي الناشط في الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم.

ووقع عريبي صاحب"22 عاما" مساء أمس الثلاثاء، على عقد لعامين ونصف، ليلتحق بثلاثي أولمبي المدية الرابطة الأولى، أمين حامية ومختار لمهان ومحمد هريات، الذي انتدبه الشباب بقيادة رئيسه الجديد، محمد بوحفص، الأسبوع المنصرم.

وتألق عريبي خلال الشطر الأول من المنافسة مع الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى, شباب باتنة, ما جعله محل متابعة خاصة من طرف عدة أندية رغبت في ضمه، على غرار شبيبة القبائل.

وأنهى شباب بلوزداد مرحلة الذهاب في المرتبة الحادية عشرة بـ 16 نقطة، ويطمح لاختتام البطولة في مركز متقدم، مع أمل التتويج بكأس الجزائر، وفق تصريحات مدربه المغربي بادو زاكي، علما وأنه متأهل إلى ربع نهائي هذه المنافسة حيث سيستضيف أهلي برج بوعريريج الناشط في بطولة الرابطة الثانية.