مولودية بجاية تباشر تربصها بعين تيموشنت بدلا من تونس

يباشر فريق مولودية بجاية، صاحب الصف الأخير في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى الجزائرية لكرة القدم، تربصا إعداديا لمرحلة الإياب بعين تيموشنت خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و 21 جانفي الجاري، حسب ما علمت وكالة الانباء الجزائرية، اليوم الأربعاء لدى إدارة النادي.

وكان من المقرر أن تقيم المولودية تربصها في تونس، ولكن إدارة النادي تراجعت عن هذه الفكرة في آخر لحظة، مفضلة البقاء في الجزائر. وستكون الفرصة مواتية للمدرب الجديد للمولودية محمد حنكوش، الذي خلف مؤخرا يوسف بوزيدي، للتعرف على لاعبيه أكثر وتكثيف حجم العمل، من خلال البرنامج التحضيري المسطر الذي سيتضمن لقاءين وديين، أمام منافسين ستحدد هويتهما خلال الأيام القليلة القادمة.

ويغيب عن تربص المولودية بعين تيموشنت أربعة لاعبين، و يتعلق الأمر بكل من رحماني وخدير ويايا وبلقاسمي، بسبب تواجد الأول مع المنتخب الجزائري الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون، فيما يتأهب البقية للدفاع عن ألوان المنتخب العسكري في الألعاب العالمية بعمان في الأردن. ولم يتحدد موعد عودة تشكيلة ''الموب'' إلى أجواء المنافسة الرسمية، لأن الرابطة المحترفة أجلت مباراة الجولة الأولى من مرحلة العودة أمام اتحاد الجزائر إلى أجل غير مسمى، كما أعلنت عبر موقعها عن تأجيل مباراة الجولة الثانية أمام دفاع تاجانت، في حال تأهل المنتخب الوطني العسكري إلى الدور نصف النهائي، من الالعاب العالمية العسكرية التي ستقام خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.