04 جانفي 2017 1 0 djalal
برنامج الجولة الثامنة للبطولة الوطنية في الكرة الطائرة برنامج الجولة الثامنة للبطولة الوطنية في الكرة الطائرة
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برنامج الجولة الثامنة للبطولة الوطنية في الكرة الطائرة

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المجموعة الخامسة

جمعية الشلف – سريع المسيلة (سا 16:00

أولمبي الميلية – وداد تلمسان (سا 16:00)

مشعل بجاية – نجم سطيف (سا16:00 ) 

وفاق تاجنانت – المجمع البترولي (سا 16:00 )

الترتيب 

المجمع البترولي 18 

نجم سطيف 17 

وفاق تاجنانت 12 

وداد تلمسان 10 

مشعل بجاية 10 

أولمبي الميلية 9 

سريع المسيلة 5 

جمعية الشلف 3 

المجموعة السادسة

م. الأغواط – أولمبي القصر (سا 17:00)

وفاق عين أزال – نادي برج بوعريريج (سا 16:00)

وداد الرويبة – جمعية البليدة (سا 17:00)

شبيبة أولاد عدوان – ناصرية بجاية (سا 16:00)

الترتيب

نادي برج بوعريريج 21 

وفاق عين أزال 18 

ناصرية بجاية 14 

شبيبة أولاد عدوان 12 

أولمبي القصر 8 

م.الأغواط 6 

جمعية البليدة 4 

وداد الرويبة -1 

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