جاء تتويج الدولي الجزائري رياض محرز بجائزة أحسن لاعب افريقي 2016، لترتقي الجزائر إلى المركز السادس مناصفة مع ليبيريا بثلاث كرات ذهبية، حيث سبق لكل إقرأ التفاصيل هنأ الناخب الوطني السابق كريستيان غوركيف الدولي الجزائري رياض محرز عقب تتويجه بجائزة أحسن لاعب افريقي2016. كشف مدرب رين الفرنسي، في الندوة الصحفية عن سعادته إقرأ التفاصيل

رياض محرز ضمن التشكيلة الإفريقية المثالية 2016 أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية، لأفضل 18 لاعبًا في العام 2016. وضمت القائمة الدولي الجزائري، رياض محرز نجم ليستر سيتي،