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04 جانفي 2017 1 0 djalal
برنامج الجولة الثامنة للبطولة الوطنية في الكرة الطائرة
المجموعة الخامسة
جمعية الشلف – سريع المسيلة (سا 16:00
أولمبي الميلية – وداد تلمسان (سا 16:00)
مشعل بجاية – نجم سطيف (سا16:00 )
وفاق تاجنانت – المجمع البترولي (سا 16:00 )
الترتيب
المجمع البترولي 18
نجم سطيف 17
وفاق تاجنانت 12
وداد تلمسان 10
مشعل بجاية 10
أولمبي الميلية 9
سريع المسيلة 5
جمعية الشلف 3
المجموعة السادسة
م. الأغواط – أولمبي القصر (سا 17:00)
وفاق عين أزال – نادي برج بوعريريج (سا 16:00)
وداد الرويبة – جمعية البليدة (سا 17:00)
شبيبة أولاد عدوان – ناصرية بجاية (سا 16:00)
الترتيب
نادي برج بوعريريج 21
وفاق عين أزال 18
ناصرية بجاية 14
شبيبة أولاد عدوان 12
أولمبي القصر 8
م.الأغواط 6
جمعية البليدة 4
وداد الرويبة -1
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