04 جانفي 2017 1 0 djalal
بن شاذلي مدرباً لجمعية وهران بن شاذلي مدرباً لجمعية وهران
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بن شاذلي مدرباً لجمعية وهران

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عين فريق جمعية وهران الناشط في المحترف الثاني لكرة القدم، بن شاذلي مدرباً جديداً للفريق خلفا للمدرب حنكوش الذي غادر لمولودية بجاية، وسبق للمدرب الوهراني أن قاد فريق المدينة الجديدة، كما درب بن شاذلي العديد من الفرق كإتحاد البليدة و مولودية وهران. 

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