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أخبار من القسم الوطني
جاء تتويج الدولي الجزائري رياض محرز بجائزة أحسن لاعب افريقي 2016، لترتقي الجزائر إلى المركز السادس مناصفة مع ليبيريا بثلاث كرات ذهبية، حيث سبق لكل إقرأ التفاصيل
هنأ الناخب الوطني السابق كريستيان غوركيف الدولي الجزائري رياض محرز عقب تتويجه بجائزة أحسن لاعب افريقي2016. كشف مدرب رين الفرنسي، في الندوة الصحفية عن سعادته إقرأ التفاصيل
رياض محرز ضمن التشكيلة الإفريقية المثالية 2016أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية، لأفضل 18 لاعبًا في العام 2016. وضمت القائمة الدولي الجزائري، رياض محرز نجم ليستر سيتي،
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بدأ خوسي ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، التحري عن أسباب تقليص عقوبة ريال مدريد الإسباني من الحرمان من إبرام صفقات لفترتي إنتقال إلى فترة إقرأ التفاصيل
بن شاذلي مدرباً لجمعية وهران
عين فريق جمعية وهران الناشط في المحترف الثاني لكرة القدم، بن شاذلي مدرباً جديداً للفريق خلفا للمدرب حنكوش الذي غادر لمولودية بجاية، وسبق للمدرب الوهراني أن قاد فريق المدينة الجديدة، كما درب بن شاذلي العديد من الفرق كإتحاد البليدة و مولودية وهران.
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