لن يكون بإمكان أمل الأربعاء وإتحاد البليدة المنتميين للرابطة المحترفة الثانية، إستقدام لاعبين جدد خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب عدم تسوية ديونهما العالقة، حسب ما أعلنت عنه الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" على موقعها الرسمي. ووضحت الإتحادية بأنّ ناديي منطقة "المتيجة" ممنوعان من جلب لاعبين جدد، كما تم استدعاؤهما من طرف لجنة الإنضباط وهما مهددان أيضًا بخصم نقاط من رصيدهما. وأشارت الفاف بأنّه "تم تسجيل تحسن كبير على مستوى الرابطة الثانية باستثناء أمل الأربعاء الّذي ارتفعت ديونه إلى 80 مليون دينار وإتحاد البليدة إلى 27 مليون دينار". أمّا أهلي برج بوعريريج المنتمي أيضًا للرابطة الثانية والّذي كان مهددًا كذلك بمنعه من الإستقدامات، فقد أضحى مسموحًا له "بالتسوق" في المركاتو الشتوي بعد تسويته لوضعيته المالية. وبخصوص أندية الرابطة الأولى، فقد سددت أغلبية ديونها مما "سيسمح لها بإستقدام خمسة لاعبين على الأكثر خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الّتي ستستمر إلى غاية 15 جانفي الجاري"، حسب ما وضحته الفاف.