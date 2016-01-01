عبد القادر عمراني مدرب لشباب قسنطينة

قدم المدير العام لفريق شباب قسنطينة عبد الوهاب سويسي، اليوم الأحد، المدرب الجديد للفريق، عبد القادر عمراني، خلفاً لإسباني ميغيل أنخل برتوغال فيكاريو. ولكن الأمور لم ثثم كما كان تتمنى شركة الآبار المالكة للفريق، حيث أحتج انصار السنافر و بشدة على إدارة الشركة التي حسبهم مسؤولة عن المهازل التي يعيشها الفريق، و طلبوا بالرحيل مكتب سويسي، والتي رضخ للضغط الأنصار حسب أخر المستجدات و قدم إستقالته رسميا للشركة الأبار، مباشرة بعد تقديم المدرب الجديد للخضورة عبد القادر عمراني.