01 جانفي 2017 1 0 djalal
عبد القادر عمراني مدرب لشباب قسنطينة عبد القادر عمراني مدرب لشباب قسنطينة
الرئيسية | البطولة الوطنية | عبد القادر عمراني مدرب لشباب قسنطينة

عبد القادر عمراني مدرب لشباب قسنطينة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

قدم المدير العام لفريق شباب قسنطينة عبد الوهاب سويسي، اليوم الأحد،  المدرب الجديد للفريق، عبد القادر عمراني، خلفاً لإسباني ميغيل أنخل برتوغال فيكاريو. ولكن الأمور لم ثثم كما كان تتمنى شركة الآبار المالكة للفريق، حيث أحتج انصار السنافر و بشدة على إدارة الشركة التي حسبهم مسؤولة عن المهازل التي يعيشها الفريق، و طلبوا بالرحيل مكتب سويسي، والتي رضخ للضغط الأنصار حسب أخر المستجدات و قدم إستقالته رسميا للشركة الأبار، مباشرة بعد تقديم المدرب الجديد للخضورة عبد القادر عمراني. 

 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع