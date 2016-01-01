عبد وهاب سويسي يستقيل من شباب قسنطينة

قدم المدير العام لفريق شباب قسنطينة عبد الوهاب سويسي الإستقالة من منصبه ، لشركة الآبار المالكة للفريق بعد المشاكل الكثيرة التي واجهته منذ تعيينه على رأس النادي القسنطيني حيث زادت مغادرة المدرب الإسباني ميغيل أنخل برتوغال فيكاريو الطين بلة في بيت السي أس سي بعد اتهامه إدارة الفريق بعدم الإحترافية و عدم تسوية مستحقاته المالية و كذا مستحقات اللاعبين، ويعاني الشباب هذا الموسم من الفوضى و سوء التسيير منذ بداية الموسم ما قد يجعل الأنصار يثورون مرة أخرى في وجه شركة الآبار المالكة للفريق و التي حسب الأنصار تبقى المسؤولة الوحيدة على المهازل التي يعيشها الفريق العريق.