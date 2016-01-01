كمال دمراجي يؤكد إنتقال حامية لشباب بلوزداد

أكد كمال دمراجي نائب رئيس أولمبي المدية في تصريح للقناة الأولى الإذاعية ، توصل إدارته إلى إتفاق مبدئي مع الرئيس الجديد لشباب بلوزداد الحاج محمد، من أجل انتقال المهاجم محمد أمين حامية للنادي العاصمي خلال فترة التحويلات الشتوية ، مشيرا إلى أن ترسيم الإتفاق سيتم خلال الساعات المقبلة. وكشف دمراجي أن إدارة الأولمبي وجدت نفسها مجبرة على التخلي على اللاعب، لسببين رئيسيين الأول يتعلق بالأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الخزينة ورغبة المسيرين في الحصول على مورد مالي من تحويل اللاعب لتسوية بعض الأعباء، فضلا على أن المعني طلب الرحيل في وقت سابق حتى يكون بالقرب من مقر سكناه بالعاصمة،قائلاً:" الأولمبي يعيش أزمة مالية خانقة فرضت علينا التخلي على حامية في الميركاتو، اللاعب من جهته طلب الرحيل من الفريق من أجل تطوير مستواه و التواجد بالقرب من عائلته الصغيرة".