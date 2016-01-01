مولودية الجزائر يطير غدا إلى إسبانيا

سيطير عصر الغد الإثنين، وفد مولودية الجزائر صوب إسبانيا للشروع في التربص التحضيري ببينودروم و الذي سيمتد إلى 10 أيام من أجل التحضير لمرحلة العودة. وسيشهد تربص غياب الحارس فريد شعال بسبب ارتباطاته مع المنتخب الوطني العسكري المقبل على نهائيات كأس العالم العسكرية بسلطنة عمان. ويسعى أشبال المدرب كمال مواسة لإنجاح هذا التربص خصوصا من الجانب البدني أين يعول الجميع على الجدية من أجل شحن البطاريات بأفضل صورة ممكنة في ظل الإستحقاقات التي تنتظر النادي في مرحلة العودة عبر ثلاثة جبهات. يذكر ان مولودية الجزائر توج باللقب الشتوي للمحترف الأول لكرة القدم ، و متأهل للربع نهائي من كأس الجزائر، ومشارك في كأس الكاف التي يريد ذهاب بعيدا في هذه المنافسة الإفريقية.