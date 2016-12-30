30 ديسمبر 2016 1 0 خالد
مولودية بجاية تتجه نحو خسارة رئيس ثانٍ في غضون شهرين مولودية بجاية تتجه نحو خسارة رئيس ثانٍ في غضون شهرين
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مولودية بجاية تتجه نحو خسارة رئيس ثانٍ في غضون شهرين

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أعلن فريد حسيسان رئيس نادي مولودية بجاية متذيل ترتيب الدوري المحترف الأول عن رغبته في الإستقالة من منصبه بسبب خلافاته مع بقية أعضاء مجلس الإدارة. وعيّن حسيسان رئيسًا جديدًا لمولودية بجاية في نوفمبر الماضي خلفًا لزهير عطية الّذي سحبت منه الثقة. وقال حسيسان، للإذاعة اليوم الجمعة، إنّ أعضاء مجلس الإدارة طلبوا منه خلال الاجتماع الّذي عقد أمس الخميس تقديم استقالته بدعوى عدم نجاحه في تحسين الوضع المالي للنادي. وأكد حسيسان أنّه فكر مليًا في الأمر وأنّه يعتزم تقديم استقالته خلال الإجتماع الثاني المقرر اليوم الجمعة لمصلحة النادي موضحًا أنّه لا يمكنه الإستمرار في منصبه في مثل هذه ظروف. ويُعاني مولودية بجاية، الّذي خسر نهائي كأس الإتحاد الإريقي (كأس الكونفدرالية) أمام مازيمبي الكونغولي ، مشاكل إدارية وفنية منذ شهور وقد تهدد تواجده في القسم المحترف الأول.

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