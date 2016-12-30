الوفاق يواجه فولفسبورغ وديًا بقيادة ماضوي في إسبانيا

كشف حسان حمّار، رئيس نادي وفاق سطيف، أنّ فريقه سيواجه فولفسبورغ الألماني خلال فترة تحضيرات الناديين في إسبانيا ضمن المعسكرات الشتوية. وأوضح حمّار، في تصريحات صحفية، أنّ الوفاق سيواجه فولفسبورغ، في 7 جانفي المقبل، على أن يخوض ودية أخرى في الـ10 من الشهر نفسه، أمام فريق من دوري الدرجة الثالثة الإسباني. ويتوجه أبناء غين الفوارة، الأحد المقبل، لمدينة بينيدروم الإسبانية لإقامة معسكر يستمر حتى 12 جانفي. وأكد حمّار أنّ المدرب السابق للنادي خير الدين ماضوي، سيرافق الفريق إلى إسبانيا، وأنّه هو من سيقود رسميًا الجهاز الفني خلفًا لعبد القادر عمراني، الّذي ترك الفريق قبل نحو 20 يومًا. وكانت لجنة الإنضباط في الرابطة المحترفة لكرة القدم، قررت معاقبة وفاق سطيف، بخوض مباراة دون جمهور مع تغريمه 200 ألف دينار، إثر إلقاء مشجعيه للألعاب النارية أرضية ملعب الـ8 ماي، الأمر الّذي تسبب في توقف مؤقت للمباراة الّتي تغلب فيها على ضيفه شبيبة الساورة بركلات الترجيح، في ثمن نهائي كأس الجمهورية.