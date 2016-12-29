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29 ديسمبر 2016 1 0 djalal
الرابطة المحترفة تعاقب وفاق سطيف بمباراة دون جمهور
عاقبت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، فريق وفاق سطيف بمباراة دون جمهور بسبب رمي جماهير للألعاب النارية ما تسبب في توقف المباراة، التي جمعت ما بين وفاق سطيف و شبيبة الساورة، يوم الثلاثاء على ملعب 8 ماي 45، ضمن الدور الثمن النهائي من كأس الجزائر. و التي إنتهت بتأهل رفقاء جابو إلى الدور الربع النهائي بعد إقصائها لشبيبة الساورة بالضربات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الرسمي و المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. و بذلك سيستقبل الوفاق الجار شباب قسنطينة ضمن الجولة 16 من الدوري المحترف الأولى في داربي الشرق دون ملح المباريات.
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