برنامج الدوري الثمن و الربع النهائي لكأس الجزائر للكرة الطائرة

ذكرت تقارير إعلامية، أنّ وسط ميدان المنتخب الوطني ونادي وست هام يونايتد الإنجليزي، سفيان فيغولي، بات قريبًا من الإنضمام إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي في فترة إقرأ التفاصيل كشفت تقارير إعلامية، أنّ الفرنسي أرسين فينغر مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، أرسل مبعوثين إلى البرتغال لمعاينة نجم المنتخب الوطني ياسين براهيمي ولاعب نادي بورتو البرتغالي. إقرأ التفاصيل

إطلاق أسماء نجوم كروية على بعض منشآت المركز التقني لتحضير المنتخبات يتم، يوم الثلاثاء المقبل، إطلاق أسماء بعض نجوم الكرة الجزائرية على عدد من هياكل المركز التقني لسيدي موسى، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان