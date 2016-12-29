29 ديسمبر 2016 1 0 djalal
برنامج الدوري الثمن و الربع النهائي لكأس الجزائر للكرة الطائرة برنامج الدوري الثمن و الربع النهائي لكأس الجزائر للكرة الطائرة
الرئيسية | البطولة الوطنية | برنامج الدوري الثمن و الربع النهائي لكأس الجزائر للكرة الطائرة

برنامج الدوري الثمن و الربع النهائي لكأس الجزائر للكرة الطائرة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

  الدور ثمن النهائي:

1  . جمعية الشلف - جمعية أولاد عدوان 

2  . نادي سطيف - المجمع البترولي 

3  . مشعل بجاية - شبيبة سكيكدة 

4  . سريع المسيلة - وداد تلمسان 

5  . نجم سطيف - نادي زرواق 

6  . أولمبي الميلية - وفاق تاجنانت 

7  . نجم عين أزال - أولمبي القصر 

8  . حمراء عنابة - نادي برج بوعريريج

 الدور ربع النهائي:   

الفائز من المباراة رقم  4  - الفائز من المباراة رقم  3 

الفائز من المباراة رقم  5  - الفائز من المباراة رقم  8 

الفائز من المباراة رقم  2  - الفائز من المباراة رقم  7 

الفائز من المباراة رقم  6  - الفائز من المباراة رقم  1

 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع