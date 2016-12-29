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29 ديسمبر 2016 1 0 djalal
برنامج الدوري الثمن و الربع النهائي لكأس الجزائر للكرة الطائرة
الدور ثمن النهائي:
1 . جمعية الشلف - جمعية أولاد عدوان
2 . نادي سطيف - المجمع البترولي
3 . مشعل بجاية - شبيبة سكيكدة
4 . سريع المسيلة - وداد تلمسان
5 . نجم سطيف - نادي زرواق
6 . أولمبي الميلية - وفاق تاجنانت
7 . نجم عين أزال - أولمبي القصر
8 . حمراء عنابة - نادي برج بوعريريج
الدور ربع النهائي:
الفائز من المباراة رقم 4 - الفائز من المباراة رقم 3
الفائز من المباراة رقم 5 - الفائز من المباراة رقم 8
الفائز من المباراة رقم 2 - الفائز من المباراة رقم 7
الفائز من المباراة رقم 6 - الفائز من المباراة رقم 1
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