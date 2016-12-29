|
29 ديسمبر 2016 1 0 djalal
المنتخب التونسي يفوز على منتخب كتالونيا وديا
فاز منتخب تونس على منتخب كتالونيا وديا بركلات الترجيح 4-2، بعد إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3، يوم الأمس الأربعاء في أولى امتحان لنسور قرطاج استعدادا لنهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم بالغابون 2017. وعرفت المباراة تألق كبير للمساكني مهاجم لخويا القطري، بتسجيل الهاتريك. وتألق صانع اللعب يوسف المساكني العائد لصفوف تشكيلة تونس بعد غياب طويل باحراز ثلاثة أهداف ليقود منتخب بلاده للتعادل 3-3 أمام مضيفه الكتالوني في الوقت الأصلي للمباراة. وحقق الفريق التونسي فوزا معنويا استعدادا للمنافسة بجدية على لقب كأس أمم افريقيا2017. وتخوض تونس الدور الأول من كأس أمم افريقيا ضمن المجموعة الثانية الى جانب الجزائر والسنغال وزيمبابوي.
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك