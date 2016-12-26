إتحاد الحراش يتلق صدمة أخرى قبل مواجهة الكأس

تأكد غياب مدافع إتحاد الحراش، أمين مدني عن مواجهة فريقه في الدور ثمن النهائي لكأس الجمهورية أمام مضيفه أهلي برج بوعريريج المقررة يوم الأربعاء القادم على الساعة 16:30، حسب ما عُلم اليوم الإثنين من إدارة النادي المنتمي إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ويعود ذلك إلى عدم تعافي مدني من الإصابة الّتي يُعاني منها، حسب نتائج الفحوصات الطبية الّتي خضع إليها المدافع المحوري. بعد تأكد غياب هذا اللاعب سيستنجد الطاقم الفني، بقيادة المدرب بوعلام شارف، بزميله فيصل شنوفي، للمشاركة كأساسي في لقاء الكأس بعدما شارك أيضًا في مباراة الفريق أمام أولمبي المدية (0-0) ضمن الجولة الـ15 من الرابطة الأولى. وكانت التشكيلة الحراشية قد تلقت ضربة موجعة بتأكد غياب حارسها الأساسي مصطفى زغبة عن مواجهة الكأس بسبب الإصابة أيضًا. وتأهلت "الصفراء" إلى هذا الدور بفضل فوزها على أولمبي المدية دائمًا (2-1 بعد الوقت الإضافي) في الدور الـ16.