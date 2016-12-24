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24 ديسمبر 2016 1 0 djalal
نتائج و ترتيب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم
النتائج:
مولودية العلمة 2 شباب عين فكرون 0
مولودية سعيدة 2 جمعية وهران 1
اتحاد البليدة 0 شبيبة بجاية 0
نادي بارادو 1 شبيبة سكيكدة 0
0غالى معسكر 1 جمعية الشلف
0امل الأربعاء 0 أهلي برج بوعريريج
وداد بوفاريك 1 أمل بوسعادة 1
اتحاد بسكرة 2 جمعية الخروب 1
الترتيب:
نادي بارادو .. 34 نقطة
اتحاد البليدة .. 27 نقطة
شبيبة بجاية .. 25 نقطة
أهلي برج بوعريرج .. 24 نقطة
إتحاد بسكرة .. 24 نقطة
مولودية سعيدة .. 23 نقطة
شبيبة سكيكدة .. 20 نقطة
اولمبي الشلف .. 20 نقطة
شباب عين فكرون .. 19 نقطة
أمل بوسعادة .. 18 نقطة
جمعية وهران .. 17 نقطة
وداد بوفاريك .. 17 نقطة
جمعية الخروب .. 16 نقطة
مولودية العلمة .. 11 نقاط
غالي معسكر .. 11 نقاط
أمل الأربعاء .. 9 نقاط
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