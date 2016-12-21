21 ديسمبر 2016 1 0 خالد
ممثلو الكرة الجزائرية في البطولات القارية يتعرفون على منافسيهم ممثلو الكرة الجزائرية في البطولات القارية يتعرفون على منافسيهم
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ممثلو الكرة الجزائرية في البطولات القارية يتعرفون على منافسيهم

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تعرف ممثلا الكرة الجزائرية في دوري أبطال إفريقيا نادي شبيبة الساورة وإتحاد العاصمة على خصومهم في الدور التمهيدي ودور الـ32 على التولي. وأسفرت القرعة، التي أجريت اليوم، بمقر الإتحادية الإفريقية لكرة القدم، عن مواجهة شبيبة الساورة لنادي رينجرز النيجيري في الدور التمهيدي من رابطة الأبطال، في حين يواجه إتحاد العاصمة في الدور الـ32 من البطولة، الفائز من مواجهة الشياطين السود الكونغولي ونادي كايوغو البوركينابي في الدور التمهيدي. في حين أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة ممثلا الجزائر في المنافسة، مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، لكل من بيشام يونايتد الغاني و مونروفيا الليبيري.

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