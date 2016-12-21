21 ديسمبر 2016 1 0 خالد
نصر حسين داي يتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد نصر حسين داي يتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد
الرئيسية | البطولة الوطنية | نصر حسين داي يتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد

نصر حسين داي يتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

إستقدم نادي نصر حسين داي ثلاثة لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية الممتدة إلى غاية 15 جانفي المقبل.

فبعد المهاجم الغيني محمد كومباسا والمدافع فرحات، تعاقدت النصرية مع المدافع الفرانكو جزائري مراد سلتي، قادمًا من نادي مالينز" القسم البلجيكي الأول". اللاعب الّذي تلقى تكوينه في نادي ستراسبورغ "الرابطة الفرنسية الثانية" تعاقد النادي العاصمي لمدة 18 شهرًا. وتنوي النصرية إنهاء عملية الإستقدامات الشتوية، بجلب وسط ميدان دفاعي ومهاجم، حسب الإحتياجات المعلن عنها من طرف الطاقم التقني تحت إشراف المدرب الفرنسي آلان ميشال. من جهة أخرى، تخوض النصرية تربصًا مغلقًا في مدينة قمرت التونسية من 1 إلى 11 جانفي، المصادف لفترة الراحة الشتوية لبطولة الرابطة الأولى.  وتحتل النصرية المرتبة الثامنة برصيد 18 نقطة وستواجه نادي بارادو " الرابطة الثانية" في الدور الثمن النهائي كأس الجمهورية.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع