غياب الأقمصة البديلة تحرج إدارة إتحاد بسكرة

تأخرت المواجهة التي جمعت بين أمل بوسعادة بضيفه إتحاد بسكرة ، ضمن الجولة الرابع عشرة من الدوري المحترف الثاني لكرة القدم، على ملعب الشهيد عبد اللطيف مختار عن موعدها الأصلي بسب رفض الحكم الرئيسي إعطاء ضربة الإنطلاق، بعد أن لاحظ تشابه في ألوان الفريقين، وعدم إصطحاب الفريق الزائر للباس بديل، حيث لجأ مسؤول عتاد الإتحاد وبعض مرافقيه إلى حل ترقيعي من خلال وضع أسماء لاعبي الأكابر على أقصمة الفريق الرديف لتفادي خسارة النقاط على البساط.