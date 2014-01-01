الشاب باربوسا ينقذ الإنتر من فخ التعادل أمام بولونيا

تمكن المهاجم البرازيلي الشاب غابرييل باربوسا من إنقاذ ناديه، إنتر ميلان الإيطالي، من فخ التعادل أمام مضيفه نادي بولونيا، وانتزع له فوزًا ثمينًا بنتيجة 1-0، اليوم الأحد في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. واستعاد الإنتر بهذا الفوز المركز الـ4 في جدول ترتيب المسابقة رافعًا رصيده إلى 48 نقطة بفارق الأهداف فقط عن أتالانتا، فيما تجمّد رصيد بولونيا عند 27 نقطة في المركز الـ14، بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الّذي ظل قائما بين الفريقين حتى سجل باربوسا، صاحب الـ20 عامًا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ81 ليمنح فريقه 3 نقاط غالية. وشارك باربوسا في الدقيقة 75 ليكافئ مديره الفني على الدفع به في هذه المباراة وسجل هدفه الأول مع الإنتر وذلك بعد 6 دقائق فقط من دخوله، ليساعد الفريق على تعزيز فرصه في التأهل لإحدى المنافسات القارية في الموسم المقبل.