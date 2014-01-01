19 فيفري 2017 1 0 خالد
بيرلو يعود إلى اليوفي بيرلو يعود إلى اليوفي
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بيرلو يعود إلى اليوفي

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يستعد النجم المخضرم أندريا بيرلو لاعب وسط ميدان نادي نيويورك سيتي الأمريكي للعودة إلى فريقه السابق نادي جوفنتوس الإيطالي.

وحسب ما نشرته صحيفة "توتو سبورت" اليوم الأحد فإنّ بيرلو سيتولى منصب سفير لشعار جوفنتوس بعد نهاية مشواره في الدوري الأمريكي.

ولم يتحدد موعد تولي بيرلو، صاحب الـ38 عامًا، لمنصبه الجديد ولكن ذلك سيحدث بمجرد انتهاء مسيرته الكروية، وترى إدارة متصدر الدوري الإيطالي أنّ النجم المخضرم هو خير ممثل لشعار النادي داخل وخارج إيطاليا.

وينتهي عقد بيرلو مع نيويورك سيتي في ديسمبر 2017.

وقضى بيرلو 4 أعوام مع اليوفي فاز خلالها بـ4 ألقاب في الدوري الإيطالي ثم رحل للدوري الأمريكي في صيف عام 2015.

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