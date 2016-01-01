برنامج الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي

يواصل الدولي الجزائري سفيان هني تألقه مع أندرلخت، وذلك بعد تسجيله أول أهداف فريقه في اللقاء الذي جمعه بفريق زولت فاريغيم، اليوم الأحد، والتي انتهت إقرأ التفاصيل يواصل وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، سلسلة إنتقاذاته لرئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، مؤكدًا أنّه من حقه مطالبة الفاف، بتوضيحات حول أسباب إقرأ التفاصيل

بونجاح يتجه نحو فقدان لقب الهدّاف لصالح يوسف العربي أضاف المهاجم المغربي يوسف العربي هدفه الـ21 في دوري نجوم قطر خلال تعادل فريقه لخويا المتصدر ضد الريان، حامل اللقب، بنتيجة 1-1، مساء أمس الجمعة،