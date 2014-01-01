إيقاف إيكاردي وبيريسيتش لمباراتين

أوقفت الإتحادية الإيطالية لكرة القدم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي وزميله صانع الألعاب الكرواتي إيفان بيريسيتش، مباراتين بسبب تحدثهما بشكل غير لائق مع الحكام أثناء مواجهة نادي جوفنتوس أول أمس الأحد في إطار مباريات الدوري الإيطالي. وخسر نادي إنتر ميلان (صاحب المركز الـ5) أمام ''اليوفي'' المتصدر بهدف نظيف. وذكر الإتحادية الإيطالية في بيان رسمي أن بيريسيتش طرد بعد توجيه عبارات خطيرة ضد حكم المباراة أكثر من مرة، لذا قرر القاضي الرياضي جيراردو ماستراندريا إيقافه لمباراتين.. وفرضت نفس العقوبة على إيكاردي بعدما وجه عبارات وإشارات مسيئة ضد أحد الحكام وركل الكرة ضد حكم الساحة دون أن تصيبه. ويلعب الإنتر يوم 12 فيفري الجاري أمام إمبولي وبعدها بأسبوع أمام بولونيا في مسابقة البطولة.