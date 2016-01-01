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أخبار من القسم الوطني
كرم الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، لاعبي المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم، عقب مشاركتهم في إقرأ التفاصيل
أكد البلجيكي بول بوت، مدرب إتحاد العاصمة، عدم إهتمامه بتدريب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، وخلافة جورج ليكانس، المستقيل من منصبه بعد خروج الخضر من إقرأ التفاصيل
بن زية يتصدر قائمة أفضل اللاعبين الأفارقة في الليغ1تمكن الدولي الجزائري ياسين بن زية، مهاجم نادي ليل، من تصدر قائمة أفضل 5 لاعبين أفارقة في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي. فوفقًا للقائمة التي
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تلقى أنصار فريق ريال مدريد، صدمة قوية بعد الأخبار التي تداولتها صحيفة ماركا الإسبانية إن الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو سيغيبان عن النادي الملكي لمدة إقرأ التفاصيل
مباريات اليوم من ربع نهائي كأس إيطاليا
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