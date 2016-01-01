صورة.. تغيير نادي جوفنتوس لشعاره يثير غضب الأنصار

أثار تغيير نادي جوفنتوس الإيطالي لشعاره غضب أنصاره في أنحاء العالم لعدم استشارتهم في هذا القرار. ولجأ أنصار "السيدة العجوز" إلى مواقع التواصل الإجتماعي للإعراب عن غضبهم من قرار إدارة النادي بتغيير شكل الشعار، حيث أعرب الكثير منهم عن شعورهم بالإحباط لعدم أخذ رأيهم في اتخاذ هذا القرار. وكان اليوفي قد أعلن أمس الإثنين عن تغيير شعار النادي في حفل رسمي حضره لاعبو الفريق الأول ورئيس النادي أندريا أنييلي الّذي أكد أنّه سيتم العمل بهذا الشعار ابتداء من الموسم المقبل على قميص الفريق وفي المتجر الرسمي. صرّح أنييلي رئيس اليوفي خلال الحفل قائلًا: "الإبتكار يعني التقدم بدون نسيان هويتك، فجوهر اليوفي دائمًا ما تواجد وسيتواجد فوق الميدان". مضيفًا: "يجب علينا أن نستمر في الإنتصار خارج وداخل الميدان والتطور للوصول إلى آفاق جديدة، الشعار الجديد هو رمز الحياة على طريقة جوفنتوس".