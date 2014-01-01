تشكيلة.. الإنتر يحل ضيفًا على أودينيزي

رفض نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عرض نادي روما الإيطالي بخصوص إنتقال الدولي الجزائري سفيان فيغولي لفريق العاصمة الإيطالية ، بسبب العرض المالي المقدم من إقرأ التفاصيل كذبة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي أخبار التي تداولتها إحدى وسائل الإعلام، و التي تناولة منح الفاف اجازة سادسة لشبيبة القبائل. وإعتبرت الفاف إقرأ التفاصيل

هذا ما وعد به محرز الجزائريين وعد نجم الخضر رياض محرز، بمشوار جيد للمنتخب الوطني، خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 التي تنطلق السبت المقبل بالغابون وتستمر إلى غاية 5 فيفيري. وصرح