اليوفي يسعى لتجاوز خيبة السوبر أمام بولونيا

يسعى جوفنتوس لنسيان خسارته الموجعة أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي الشهر الماضي، وذلك حينما يستضيف نادي بولونيا "المتعثر" اليوم، الأحد، في إطار الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإيطالي الّتي تستأنف فعالياتها بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب عطلة نهاية السنة. وفي حين أبدى ماسيمليانو أليغري المدير الفني لليوفي غضبه الشديد عقب خسارة كأس السوبر بركلات الترجيح في العاصمة القطرية الدوحة، فقد أبدى دانييلي روجاني مدافع الفريق ثقته في قدرة فريق السيدة العجوز على التعافي واستعادة كامل تركيزه بعد الراحة التي حصل عليها مؤخرًا. كما يستعد فريق السيد العجوز لخوض بطولة كأس إيطاليا الشهر الجاري، قبل أن يُشارك في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، شهر فيفري المقبل، عندما يحل ضيفًا على نادي بورتو البرتغالي.