قرر نادي جوفينتوس بطل إيطاليا لكرة القدم، إبرام عقد جديد يتضمن مزيدًا من المزايا مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بعد المستوى المتميّز الّذي يقدمه منذ الموسم الماضي.

وانضم ديبالا صاحب 23 عامًا إلى "السيدة العجوز" قادمًا من باليرمو في جوان عام 2015 ومنذ ذلك الحين أصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق. ويمتد عقد ديبالا حتى عام 2020 غير أنّ المدير العام للنادي، جوزيبي ماروتا، أكد رغبة اليوفي في تمديد العقد لما بعد هذا التاريخ. وقال ماروتا، في تصريحات صحفية : "تربطنا علاقة ممتازة مع ديبالا الّذي وقع عقدًا مع جوفينتوس يمتد لخمس سنوات. لكننا الآن في مرحلة تجديد العقد في عملية تعكس مدى ماحققه اللاعب للنادي وسوف يتم مكافأته من الناحية المالية والإقتصادية على ذلك".