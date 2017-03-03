فرناندو توريس يوجه رسالة شكر يطمئن فيها كل متابعيه

نشرالإسباني فرناندو توريس مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الناشط في الدوري الإسباني، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، طمأن من خلالها متابعيه ومحبيه إثر الإصابة القوية الّتي ألمت به أمام نادي ديبورتيفو لاكورون في إطار منافسات الجولة الـ25 من الليغا حيث أصيب بإرتجاج في المخ وابتلع لسانه. فقد غرد توريس موجها الشكر لكل من أرسل له رسالة من متابعيه ولكل من سبب لهم القلق بإصابته مؤكدا على أنّه سيعمل بجد حتى يعود سريعًا للملاعب. وغادر توريس المستشفى اليوم الجمعة للعودة إلى مدريد والراحة والعلاج حتى يتعافى تمامًا من تبعات الإصابة، حسب ما أشار إليه نادي العاصمة الإسبانية عبر حسابه على نفس الموقع.