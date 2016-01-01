سيميوني يعترف بأفضلية البارسا والريال

تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لوسائل الإعلام، قبل المواجهة المرتقبة غدًا الأحد، أمام برشلونة على ملعب فسينتي كالديرون، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإسباني. وقال سيميوني: "لا يوجد هناك خطة خاصة، هناك دافع كبير لكي نكون أفضل في المستقبل، سوف تكون مباراة صعبة أمام نادي كبرشلونة". وعن فرصة برشلونة الأخيرة للفوز باللقب في حال الفوز على أتلتيكو، أوضح: "نحن نفكر في هذه المباراة فقط ولا نفكر فيما هو قادم، سوف نلعب أمام منافس مباشر ونريد الحصول على النقاط الثلاث، نريد الحصول على المركز الثالث في الوقت الراهن ثم سنفكر في التقدم إلى الأمام، لا أعتقد أنّ هذه المباراة سوف تكون حاسمة". وعن المواجهات أمام برشلونة، علق سيميوني: "لقد لعبنا أمامهم كثيرًا، وفي كأس الملك تلقينا هدفين في 20 دقيقة، كنّا قريبين من الفوز ولكن برشلونة لا يزال النادي الأفضل في العالم، سوف يكون هناك حماس كبير خاصة بعد الخسارة الأخيرة لريال مدريد". متابعًا: "من الصعب أن ترى برشلونة يسقط لقد فازوا بعدة ألقاب مع لويس إنريكي، ربما يكون هناك بعض المباريات السيئة كمباراة باريس سان جيرمان مثلًا ولكننا لعبنا أمامهم كثيرًا، وهم نادٍ جيّد للغاية". وحول حديثه عن الحكام في مبارياته أمام برشلونة، قال: "في النهاية كل شخص منّا يُخطئ ويصيب، وربما يكون هناك بعض الحظ، سوف نتعاون مع الجميع". وعن لقب الدوري الإسباني، أوضح سيميوني: "اللقب دائمًا يعتمد على ما يقدمه كل من ريال مدريد وبرشلونة، إنّهم الأكثر تفوقًا، الدوري تحسن بعد فوز أتلتيكو به، والآن هناك منافسة من إشبيلية وبعض الفرق الّتي تحلم مثل فياريال وريال سوسييداد". مختتم: "لا مشاكل لدينا في الهجوم، نمتلك العديد من المهاجمين أمثال توريس وغاميرو، وهذا سوف يجعل الفريق أفضل".