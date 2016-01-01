زيدان يؤكد على صعوبة مواجهة فياريال ويدعم بن زيمة ونافاس

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على صعوبة مواجهة فياريال غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مواجهة الغد، اليوم السبت: "بيبي سيكون معنا غدًا وناتشو كذلك، فاران ودانيلو سيغيبان". مضيفًا: "المباراة ستكون صعبة، فياريال خصم جيّد ولديه تنظيم دفاعي ممتاز، من الجيّد أن نعود للعب غدًا بعد خسارة الأربعاء الّتي كانت فرصة لتعزيز الصدارة ولكننا فقدنا 3 نقاط، لا توجد فرصة لخسارة المزيد وعلينا التفكير في مباراة الغد". متابعًا: "عندما قال راموس إنّه لا توجد أخطاء في التمركز فهو كذلك، تعاملنا جيّدًا مع الكرة ولكن ارتكبنا أخطاء فادحة". وأشار زيدان إلى أنّ الويلزي غاريث بيل جاهز بنسبة 100%، وفي أتم جاهزية بدنية. مواصلًا: "قبل مباراة فالنسيا فُزنا بأربع مباريات متتالية، مشوار الليغا طويل وصعب وكل نادي يلعب ضدنا تكون مباراة الموسم بالنسبة لهم". وعن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، قال: "لا يمكننا أن نتحكم في نتيجة هذا المباراة، يجب أن نركز على أنفسنا فقط". وعن حارس النادي الملكي، الكولومبي، كيلور نافاس، أوضح الفرنسي قائلًا: "أثق في نافاس تمامًا كبقية اللاعبين ولا نستطيع التحكم بآراء الناس، لقد اعتاد على ذلك ولا تسير الأمور دائمًا كما تريدها". وعن مواطنه كريم بن زيمة، علق زيدان: "بن زيمة كان يأمل في الحصول على دعم رئيس الإتحادية الفرنسية منذ مدة، وهذا أمر جيّد بالنسبة له، فهو واحد من أفضل اللاعبين في فرنسا، ولا أقول ذلك لأنّه لاعبي ولكن لأنّني أعرف ما هو قادر على فعله". وكان رئيس الإتحادية الفرنسية للعبة قد أكد أمس أنّ بن زيمة "سيعود لصفوف المنتخب يومًا ما إذا ما واصل على نفس المستوى الطيب". وأضاف زيدان أنّ فتح الأبواب أمام بن زيمة أمر إيجابي بالنسبة للاعب. مختتمًا كلامه، بالقول: "فاران لاعب مهم جدًا ولكن سيغيب عنّا لفترة طويلة وآمل أن يعود قريبًا، لدينا بدلاء جاهزين ولا يمكنني فعل شيء حيال إصابته". ويحتل الريال صدارة ترتيب الليغا برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه برشلونة.