صور.. الأتليتي يحضر لإستضافة البارسا

وجّه نجم المنتخب الوطني رياض محرز رسالة شكر ودعم لمدربه السابق في ليستر سيتي، الإيطالي كلاوديو رانييري. وقامت إدارة ليستر سيتي الإنجليزي بإقالة كلاوديو رانييري، إقرأ التفاصيل تمكن المهاجم الجزائري ولاعب كورتري البلجيكي، ادريس سعدي من تسجيل هدفا جدبدا في المباراة التي جمعت ناديه بواصلاند بيفيرن، خريج نادي سانت اتيان استطاع أن إقرأ التفاصيل