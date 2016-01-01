إستفتاء.. أنصار الريال يفاضلون بين إيسكو وخاميس

كشف إستطلاع رأي، أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تفضيل جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بقاء الكولومبي خاميس رودريغيز، بصفوف النادي الملكي، على الإسباني إيسكو. وإرتبط إسم اللاعبين، بالرحيل عن ريال مدريد، خاصة وأنّ الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي، لا يعتمد عليهما بصفة أساسية. وأجرت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي، استفتاء بين أنصار الميرينغي، عن اللاعب الّذي يرغبون في بقائه في صفوف النادي، خلال الفترة المقبلة. وأبدى 61.75 % من المشاركين في الإستفتاء، الذين بلغ عددهم 80 ألف شخص، رغبتهم في بقاء رودريغيز، مقابل 28.25%، فضلوا بقاء إيسكو. وقالت الصحيفة: "رغم أنّ اللاعبين لا يشاركان بشكل منتظم، ولم ينجح أي منهما في حجز مكان أساسي في النادي، إلّا رودريغيز، أبدى رغبة في البقاء، في الوقت الّذي عبّر فيه إيسكو عن رغبته في الرحيل". وأكدت تقارير متطابقة، أنّ إيسكو قرر خلع قميص الملكي، الصيف المقبل؛ لعدم قدرته على فرض نفسه في التشكيلة الأساسية على مدار 3 مواسم ونصف، تحت قيادة أنشيلوتي، ورافاييل بينيتيز، وزيدان. وأضافت ماركا: "إدارة برشلونة تحاول استغلال الأمر، خاصة وأنّ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، معجب للغاية بقدرات إيسكو، الّذي كان على وشك الإنضمام للبلوغرانا عندما كان لاعبًا في فالنسيا".