زيدان يتجاوز رقم كان بحوزة مورينيو ويهدد رقم البارسا

تمكن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أمس السبت، من تحطيم رقم قياسي، في تاريخ النادي الملكي، من حيث عدد مرّات التسجيل المتتالية. ورفع النادي الملكي على بفوزه على إسبانيول أمس بنتيجة 2-0 في إطار الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، عدد المباريات المتتالية، الّتي يتمكن فيها الفريق من التسجيل، إلى 42 مباراة، حسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية. وبهذا الفوز تمكن زيدان، من تجاوز الرقم القياسي السابق للنادي، الّذي يحمله البرتغالي جوزي مورينيو، المدير الفني السابق للملكي، والحالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يتوقف عند 41 مباراة. فمنذ الـ4 من ماي 2016، في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإتحاد، فإنّ الريال تمكن دائما من هز شباك خصومه، حيث سجل الريال، هذا الموسم 105 أهداف في كل المسابقات، 55 منها في الليغا. ويحمل الغريم برشلونة، الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية التي يتمكن فيها من التسجيل، بـ44 مباراة، في الفترة بين موسمي "1942-1943"، و"1943-1944". وفشل ريال مدريد في 64 مباراة خاضها تحت قيادة زيدان، في التسجيل في 3 مرات فقط، أمام أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، والّتي انتهت بفوز الـ"روخيبلانكوس" بهدف نظيف، وكذلك الخسارة، أمام فولفسبرغ بهدفين نظيفين في ربع نهائي دوري الأبطال، والتعادل سلبًا مع مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة القارية الموسم الماضي.