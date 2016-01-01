تحديد موعد كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

اختير صانع ألعاب نادي مونبيليه الفرنسي، الدولي الجزائري رياض بودبوز في التشكيل المثالية لأحسن اللاعبين خلال هذا الأسبوع في المنافسات الدولية الكبرى، حسب ما جاء إقرأ التفاصيل أكد موقع "غول" الفرنسي، جاهزية الدولي الجزائري رامي بن سبعيني للمشاركة مع ناديه ران في لقاء مرسيليا ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي الأول، يوم إقرأ التفاصيل

هني وبن طالب ضمن قائمة أفضل الأفارقة في أوروبا نشرت مجلة "فرانس فوتبول" قائمتها لأفضل 5 لاعبين أفارقة في الملاعب الأوروبية خلال الأسبوع الحالي من الدوريات الأوروبية، وشهدت القائمة تواجد الثنائي الجزائري، سفيان هني