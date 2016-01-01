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15 فيفري 2017 1 0 djalal
تحديد موعد كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في شهر أفريل المقبل. برمجت رابطة إسبانيا كلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد و برشلونة يوم الأحد 23 أفريل. وسيستقبل ريال مدريد ضيفه برشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة 33 من الليغا، بعد نهاية مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي 1-1. وسيتواجه قطبي الكرة الإسباني في مباراة الكلاسيكو الـ 233 في جميع المسابقات والـ 174 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
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