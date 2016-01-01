15 فيفري 2017 1 0 djalal
تحديد موعد كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة تحديد موعد كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
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تحديد موعد كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

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حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في شهر أفريل المقبل. برمجت رابطة إسبانيا كلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد و برشلونة يوم الأحد 23 أفريل. وسيستقبل ريال مدريد ضيفه برشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن  الجولة 33 من الليغا، بعد نهاية مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي 1-1. وسيتواجه قطبي الكرة الإسباني في مباراة الكلاسيكو الـ 233 في جميع المسابقات والـ 174 ضمن منافسات الدوري الإسباني. 

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