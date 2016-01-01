بالصور.. أرضية جديدة للكالديرون لإستقبال البارسا

انتهى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من أعمال الصيانة على ملعب "فيسنتي كالديرون" معقل الفريق، أمس الثلاثاء، وذلك قبل مواجهة برشلونة اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. ونشر الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد، لتدريبات الفريق على الأرضية الجديدة الّتي تم تغييرها أربع مرّات خلال آخر عام ونصف. استفاد مسؤولي النادي المدريدي جيدًا من إقامة آخر 3 مباريات للفريق خارج معقل الفريق، وقاموا بتغيير أرضية ملعب "فيسنتي كالديرون" بعدما تأثرت كثيرًا بأجواء الطقس البارد في العاصمة الإسبانية. إلّا أنّه هناك مشكلة في الأرضية، وهي أن العشب يبدو أصفر اللون نوعًا في بعض المناطق من الملعب، مما يهدد بأزمة بين إدارة أتلتيكو مدريد ورعاة النادي، الذين يريدون أرضية الملعب في أفضل صورة لها باللون الأخضر.