ريال مدريد يودع كأس الملك بهزيمة ذهابا وإيابا أمام سيلتا فيغو

ودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا، بعد التعادل أمام سيلتا فيغو بهدفين لمثلهما على ملعب بالايدوس في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تفوق سيلتا فيغو في مباراة الذهاب 2-1. وافتتح سيلتا فيغو باب التسجيل في الدقيقة 44 ضد مرماه عن طريق البرازيلي دانيلو، وتمكن ريال مدريد من معادلة النتيجة عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 62، وعاد سيلتا فيغو ليتقدم مجدداً بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 عبر دانييل واس، ورغم تسجيل البديل لوكاس فاسيكز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي إلا أنه لم يكن كافياً لإنقاذ ريال مدريد من الإقصاء.