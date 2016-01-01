برنامج الجولة الـ19 من الدوري الإسباني

نفى نفياً قاطعاً رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، الأنباء المتداولة حول إعتداء بعض أنصار المنتخب الوطني عليه في العاصمة الفرنسية باريس، مبرزا بأن إقرأ التفاصيل تأهل المنتخب بوركينا فاسو إلى دور ربع نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم، بالغابون، بعد فوزأمام منتخب غينيا بيساو،2-0، ليرافق منتخب الكاميروني التي تعادل سلبياً مع إقرأ التفاصيل

الجزائر تفوز على تونس وتضرب موعدا لإيطاليا في النهائي فاز المنتخب الجزائري للمبارزة إناث على نظيره التونسي في نصف نهائي المرحلة الأولى لكأس العالم 2017 اختصاص الحسام اليوم الأحد بقاعة حرشة حسان، بنتيجة 45-35.