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أخبار من القسم الوطني
فاز المنتخب الوطني العسكري على نظيره الإيراني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في إطار نهائيات كأس العالم الثانية المقامة حاليا في سلطنة عمان، حيث إقرأ التفاصيل
كشف صحفي قناة النهار، الزميل كمال مهوي، أنّ رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد راوراوة كان غاضبًا من اللاعبين بعد مباراة زيمبابوي، قبل أن يحضر إقرأ التفاصيل
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كرة عربية
أقصى فريق ريال سوسيداد، من الدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، فريق فياريال، رغم تعادله الإيجابي في مباراة العودة لهدف بمثله، ولكن ذلك لم يمنع إقرأ التفاصيل
يحتاج برشلونة للفوز بهدف أو أكثر دون رد على أتلتيك بيلباو في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لمواصلة الدفاع عن لقبه في إقرأ التفاصيل
النتائج الكاملة للجولة الـ18 من الدوري الإسباني والترتيب الحالي
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