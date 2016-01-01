كأس الملك.. البارسا للتدارك والريال لتحطيم رقم الغريم

يحتاج برشلونة للفوز بهدف أو أكثر دون رد على أتلتيك بيلباو في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لمواصلة الدفاع عن لقبه في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأربعاء، بينما يخشي ريال مدريد انتفاضة مفاجئة من إشبيلية في نفس الدور، رغم فوز الفريق الملكي على نظيره الأندلسي في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثية نظيفة. وسيكون النادي الكتالوني مجبرًا على تعويض الهزيمة الّتي تعرض لها ذهابًا على ملعب سان ماميس بهدفين لواحد، حينما يواجه بيلباو على ملعب الكامب نو. وعلى الرغم من نجاح فرق ألافيس وأتلتيكو مدريد ومالاغا وريال مدريد من التسجيل في الكامب نو، إلّا أنّ معقل النادي الكتالوني يعد من ضمن الملاعب التي يصعب على الخصم فيها الخروج فائزًا. ويكفي فريق لويس إنريكي تسجيل هدف دون أن تهتز شباكه للعبور، فيما أنّ الفريق الّذي يقوده إرنستو فالفيردي يكفيه التعادل والهزيمة بفارق هدف، طالما كانت تتخطى نتيجة مباراة الذهاب. ويخوض البارسا المباراة مجروحًا بسبب الخسارة في مباراة الذهاب، والتعادل ، الأحد الماضي، أمام فياريال في الليغا في الرمق الأخيرة من المباراة بفضل ليونيل ميسي. وعلى ملعب رامون سانشيز بيثخوان، سيحاول إشبيلية تحقيق معجزة الفوز على ريال مدريد بنتيجة تتخطى 3-0 من أجل العبور للدور التالي من المنافسة. وتأتي هذه المواجهة قبل أخرى أكثر أهمية بين الفريقين يوم الأحد القادم في الليغا، حيث يتصدر الريال المسابقة ويحتل إشبيلية المركز الثاني. وكان إشبيلية عقب هزيمته الكبيرة على البرنابيو في الكأس تمكن من الفوز في الليغا على ريال سوسيداد بملعب أنويتا برباعية نظيفة سجل منها الفرانكوتونسي وسام بن يدر ثلاثة أهداف، لذا يبدو أنّه سيلعب أساسيًا في إياب ثمن نهائي الكأس. وإذا لم يخسر الريال فإنّه سيتمكن من كسر الرقم القياسي الّذي يتشاركه مع برشلونة من حيث عدد المباريات المتتالية الّتي لم يتذوّق فيها الفريق طعم الخسارة. من ناحيته، يبدو أن سيلتا فيغو حسم أمر تأهله مبكرًا حيث فاز في الذهاب خارج أرضه على فالنسيا بأربعة أهداف لواحد، وينطبق نفس الأمر على إيبار الّذي اكتسح مضيفه أوساسونا بثلاثية نظيفة على ملعب السادار. وسيحاول سوسيداد الجريح من خسارة إشبيلية تعزيز تفوقه على فياريال بعدما فاز عليه في الذهاب بثلاثة أهداف لواحد، فيما أن ألافيس ينطلق بأفضلية بسيطة عقب التعادل ذهابًا مع ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين لمثلهما على ملعب ريازور. أما ألكوركون وكوردوبا فسيسعيان على ملعب أراكانخيل لفض الاشتباك بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي. حين ضمن أمس أتليتكو مدريد التأهل إلى الدور القادم رغم سقوطه على أرضه بنتيجة 3-2 أمام لاس بالماس مستفيدًا من تفوقه على أرض الأخير بنتيجة 2-0.