مخططات رونالدو المستقبلية تبعده عن مواجهة إشبيلية

تحدثت تقارير إعلامية إسبانية الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، عن وضع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، خطة بالاتفاق مع زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي، للحصول على قسط من الراحة، ما سيبعده عن مباراة الملكي أمام نادي إشبيلية في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، يوم الـ4 من جانفي المقبل. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، المقربة من ريال مدريد متوج حديثًا بكأس العالم للأندية، أنّ رونالدو يقضي عطلة عيد الميلاد في مدينة ماديرا البرتغالية، بهدف الابتعاد عن كرة القدم جسديًا وعقليًا. مضيفة: "رونالدو سيغيب عن المباراة الأولى لريال مدريد في العام الجديد، التي ستكون ضد إشبيلية في كأس الملك، ما لم يحدث أي شيء مفاجيء، على أن يعود أمام غرناطة في الدوري، المقرر يوم الـ7 جانفي". وأشارت "ماركا" إلى أنّ "الدون" خلص إلى خطة مفادها أنّه يجب أن يستريح بين الحين والآخر حتى يظل مستواه ثابت، والأولوية عنده هي إكمال الموسم في أحسن لياقة بدية، كما يسعى النجم البرتغالي، في الوقت نفسه، لتجنب المشكلات العضلية التي جعلته يلعب شبه مصاب، على سبيل المثال، في مشاركته في آخر نهائيين لدوري الأبطال. وأوضحت الصحيفة أنّ كأس القارات التي سيخوضها رونالدو مع المنتخب البرتغالي بعد نهاية الموسم، سبب آخر في تغيير فكره، وإدخال الراحة في قاموسه. ولفتت الصحيفة إلى أنّ رونالدو فعل ذلك عندما غاب عن مباراة ديبورتيفو لاكورونيا كي يكون جاهزًا لبطولة كأس العالم للأندية التي توّج بجائزة أفضل لاعب فيها، مشيرة إلى أنّ كريستيانو لم يلعب 7 مباريات من أصل 26 مباراة لريال مدريد هذا الموسم، وهي نسبة غير مسبوقة في مشوار اللاعب مع الفريق الملكي.