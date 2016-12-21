21 ديسمبر 2016 1 0 خالد
رئيس البارسا يتحرى عن تقليص عقوبة الريال رئيس البارسا يتحرى عن تقليص عقوبة الريال
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رئيس البارسا يتحرى عن تقليص عقوبة الريال

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بدأ خوسي ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، التحري عن أسباب تقليص عقوبة ريال مدريد الإسباني من الحرمان من إبرام صفقات لفترتي إنتقال إلى فترة انتقالات واحدة في جانفي 2017. وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أنّ بارتوميو أجرى اتصالًا بشركة المحاماة التي تولت الدفاع عن قضية ريال مدريد في المحكمة الرياضية الدولية، للتعرف على أسباب تقليص العقوبة من فترتي انتقالات إلى فترة واحدة. وأوضحت الصحيفة أنّ هذه الخطوة جاءت من رئيس برشلونة لأن الشركة التي تولت الدفاع عن النادي الملكي، هي نفسها التي تولت قضية البارسا وفشلت في تخفيف العقوبة منذ عامين ليتم حرمان الأخير من إبرام أو عقد صفقات جديدة على مدار فترتي انتقالات. وأشارت إلى أنّ تقليص عقوبة ريال مدريد، كان بمثابة مفاجأة كبيرة لبارتوميو، خاصة مع فشل كل الأندية في تخفيف العقوبات الصادرة بسبب مخالفات إدارية في التعاقد مع لاعبين مراهقين.

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