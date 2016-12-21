زيدان يشترط شرطًا وحيدًا لقبول تسريح رودريغيز

أكدت تقارير صحفية إسبانية أنّ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، وضع شرطًا وحيدًا للتخلي عن خدمات نجم الميرينغي، الكولومبي خاميس رودريغيز. ويتوقف رحيل رودريغيز على قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشأن الطعن، الّذي قدمه النادي الملكي على عقوبة منعه من التعاقدات، في مطلع العام الجديد. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ زيدان اشترط إلغاء عقوبة الفيفا والسماح لريال مدريد بإجراء تعاقدات جديدة من أجل الموافقة على رحيل الكولومبي صاحب الـ25 عامًا. وتتهافت العديد من الأندية الأوروبية على التعاقد مع خاميس على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وجوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قرار الطعن على عقوبة الفيفا لريال مدريد، بحرمانه من إجراء أي تعاقدات بسبب انتهاك اللوائح المتعلقة بالانتقالات الدولية وتسجيل اللاعبين القصر تحت سن 18 عامًا، سيحدد موقفه في 31 ديسمبر الجاري.