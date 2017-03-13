الفاف تأجل الجمعية العامة الإنتخابية وتمدد فترة الترشيحات

قررت لجنة الترشيحات التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم في إجتماع المكتب التنفيذي للفاف، اليوم الإثنين تمديد فترة الترشيحات، فتح باب استقبال ملافات الترشح لرئاسة الفاف من جديد.

وكانت فترة الترشيحات أغلقت أمس 12 مارس، غير أنّ إجتماع اليوم خرج بقرار تمديد فترة الترشيحات إلى غاية 27 مارس الجاري، بالإضافة إلى تأجيل إجتماع الجمعية العامة الإنتخابية إلى 27 أفريل بدل 20 مارس الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ يوم أمس، الأحد، عرف تقديم مرشح وحيد لملفه لخلافة الرئيس المنتهية ولايته محمد روراوة، وهو خير الدين زطشي رئيس نادي بارادو، غير أنّ فتح مجال قبول الملفات من جديد قد يفتح على زطشي بابًا من المنافسة الشرسة التي سيكون من أبرز فرسانه، موراد لحلو رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي، وأسماء من المكتب التنفيذي الحالي على غرار ياسين بن حمزة، ومحفوظ قرباج رئيس الرابطة الجزائرية لكرة القدم.

كما من المنتظر عرض قائمة المرشحين يوم 2 أفريل القادم، في حين سيكون آخر أجل لإستقبال الطعون فيما يخص هذه القائمة يوم 4 أفريل أي 5 أفريل على الساعة 00:00، ليتم الكشف عن القائمة النهائية يوم الـ8 من الشهر ذاته.