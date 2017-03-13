نتائج وترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ24

قال رئيس لجنة الترشيحات الخاصة بإنتخاب رئاسة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، علي باعمر، اليوم الثلاثاء، إن قرارات اللجنة قانونية، مؤكدًا أنه لن يعود إلى إقرأ التفاصيل هدد رؤساء الأندية الوطنية، اليوم الثلاثاء، بمقاطعة الرابطة الوطنية المحترفة في حال عدم تغيير تركيبة المكتب التنفيذي المقترحة من قبل المرشح لتولي منصب رئيس الإتحادية إقرأ التفاصيل