10 مارس 2017 1 0 djalal
أربعة مترشحين لمنصب رئيس الإتحادية الجزائرية للتنس أربعة مترشحين لمنصب رئيس الإتحادية الجزائرية للتنس
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أربعة مترشحين لمنصب رئيس الإتحادية الجزائرية للتنس

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وافقت لجنة الترشيحات الجزائرية للتنس على أربعة ملفات للمترشحين لمنصب رئيس الإتحادية للتنس و سبعة مترشحين لعضوية المكتب الفيديرالي الجديد، عقب اجتماعها مساء أمس الخميس بالجزائر. و اوضحت الهيئة الإتحادية في بيان لها ما يلي: " قبلت لجنة الترشيحات أربعة ملفات لمنصب الرئاسة و هم: محمد الطاهر عزي، محمد بسعد، عبد القادر عطابة و الرئيس المنتهية عهدته، محمد بوعبدالله"، أما الترشيحات الخاصة بعضوية المكتب الفيديرالي فتخص: جميلة مناصر، محمد لزعر، صلاح الدين مصمودي، حسين شقيب، بوعلام حاج علي، محمد دحماني و حسين سلطاني. وكانت لجنة الترشيحات قد اجتمعت بمقر اتحادية التنس بحضور الأمين العام زكي بوناب، والأعضاء الثلاثة عبد الغني باشا و أسامة مصمودي و رياض علي. وكانت وزارة الشباب و الرياضة ممثله في هذا الإجتماع بكل من زكي بوناب و ليندة مكاشر.

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